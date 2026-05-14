وزير المالية: نتطلع إلى شراكة جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تطلعات إلى شراكة جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ لبناء كوادر بشرية أكثر قدرة على خدمة المواطنين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمقر الوزارة اليوم لبحث سبل التعاون مع الإكاديمية، بحضور كلًا من أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومريم وحيد مستشار الوزير للتنمية البشرية، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأوضح وزير المالية، أن هناك مساع وتعاون كبير مع الإكاديمية بهدف فى استثمار العنصر البشرى لدفع مسار تطوير الأداء المؤسسى.

وأشار إلى استهداف الوزارة؛ التوسع فى تدريب العاملين وأسرهم ببرامج تكنولوجية وفنية مميزة تلبى احتياجات العصر.

من جانبه قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عرضا شاملاً حول الطفرة النوعية التي تشهدها الأكاديمية في كافة مساراتها، مؤكدًا أن هناك اتفاقيات وشراكات استراتيجية للأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية، توفر فرصًا متميزة للتنمية البشرية.

وأضاف أننا لدينا قدرات تقنية وتعليمية كبيرة تجعلنا فى الأكاديمية أكثر استجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي.