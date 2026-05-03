وزير المالية: تطلعات وشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاقتصاد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة «عدم اليقين» الدولية.

أوضح أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.

وقال كجوك، في جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر «مطمئن»، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والانضباط المالي، لافتًا إلى أننا اتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.

وأضاف أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.