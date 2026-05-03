البلطي دون الـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الأسماك اليوم بالأسواق

انخفضت أسعار الأسماك اليوم الأحد في الأسواق، بعد أن شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

أسعار السمك البلطي

وتراوح سعر السمك البلطي 1 بين 76 و 80 جنيه للكيلو و بلطي 2 بين 71و75 جنيه للكيلو وسجل الاسواني بين 30 و 80 جنيها يختلف على حسب الحجم .

وسجل سعر فليه البلطي بين 75 و 275 جنيه للكيلو.

أسعار الاسماك اليوم

وتراوح سعر قشر البياض بين 180 و 300 للكيلو و بياض املس بين 150 و 250 جنيه لليكلو و الفراميط بين 30 و 70 جنيه للكيلو .

سعر السمك المكرونة

فيما تراوح سعر المكورنة السويسي بين 80 و 150 جنيها للكيلو و المكرونة المجمدة بين 30 و 60 جنيها.

وسجل سعر السمك الموسي بين 250 و 250 جنيها للكيلو .

وتراوح سعر السمك السبيط والكاليماري بين 250 و 450 جنيها .

وعن أسعار الكابوريا فتراوحت بين 50 و180 جنيها.

سعر السمك المرجان



سعر المرجان 2 بين 120 و 180 جنيها

سعر المرجان المجمد 30 و 60 جنيها

سعر البربون اليوم

سعر البربون 2 تراوح بين 170 و 230 جنيها

سعر البربون تراوح بين 30 و60 جنيها

سعر البوري اليوم



تراوح سعر البوري 1 بين 150 و 200 جنيه للكيلو

وسجل سعر البوري 2 بين 100 و140 جنيها

وتراوح الشعور بين 100 إلى 300 جنيه

