وزارة التعاون الدولي تشهد تمويل مشروع لإنتاج وقود طيران مستدام بطاقة 200 ألف طن سنويًا

تشهد القاهرة توقيع اتفاق تمويلي لتطوير منشأة تُعد الأكبر في الشرق الأوسط لإنتاج وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس توجهًا متناميًا نحو دعم مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز البنية التحتية منخفضة الانبعاثات في مصر.

يستهدف المشروع إنشاء منشأة جديدة لإنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الوقود الحيوي سنويًا، بما يسهم في خفض نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مع خطط لبدء التشغيل التجاري بنهاية عام 2027. ويقع المشروع في موقع استراتيجي بمحور قناة السويس، بما يعزز قدرات مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية المرتبطة بالطاقة المستدامة.

وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستضيف نسبة تتجاوز 10 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي الحالي لوقود الطيران المستدام، ما يعكس أهمية الخطوة في سياق التحول العالمي في قطاع الطيران وخفض الانبعاثات.

ويأتي التمويل ضمن تحركات مصرفية لدعم المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر البيئي والاقتصادي، حيث شارك بنك QNB مصر، فى ترتيب التمويل بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار دعم التوجهات الوطنية للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.