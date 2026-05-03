الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

أعلن الإعلامي محمد طارق أضا، عن قرار نادي الزمالك بتوقيع غرامة مالية على عبد الله السعيد قيمتها 100 ألف جنيه بعد اعتراضه بشكل غير لائق على قرار استبداله، مؤكدًا أن العقوبة جاءت مناسبة لحجم اللاعب ومكانته داخل الفريق.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه لا يتفق مع تصرف السعيد خلال مباراة القمة، مشيرًا إلى أن الغرامة المقدرة بـ100 ألف جنيه تعكس قيمة اللاعب، مضيفًا أن نفس الموقف لو صدر من لاعب أصغر سنًا كان قد لا يعاقب بنفس الشكل.

وأشار إلى أن حالة الغضب التي ظهر بها السعيد عند خروجه من الملعب، جاءت بسبب عدم تنفيذه ركلة الجزاء التي أهدرها حسام عبد المجيد، رغم كونه من أبرز لاعبي اللقاء من حيث الأداء.

وأكد أضا أنه حتى لو كان قرار استبداله مسألة فنية، فإن طريقة خروجه ورد فعله تستوجب العقوبة، خاصة أنه يُعد قدوة لعدد كبير من اللاعبين في الكرة المصرية.

واختتم بأن هذا الموقف أثر على أجواء الفريق داخل الملعب، وأسهم في حالة من الارتباك لدى لاعبي الزمالك خلال اللقاء، ما زاد من صعوبة الأمور على الزمالك في تلك اللحظات.