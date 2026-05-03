إصابة تلاميذ سقطت عليهم شاشة عرض ضخمة في حفل بمدرسة بالجيزة .. صور

أُصيب عدد من التلاميذ بإصابات طفيفة، إثر سقوط شاشة عرض ضخمة داخل مسرح أثناء حفل بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث خلال فعاليات الحفل، حيث سقطت شاشة العرض بشكل مُفاجئ على عدد من الطلاب المُتواجدين بالمسرح، ما أسفر عن إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما أكدت المصادر أن الإصابات جاءت طفيفة ولا توجد حالات خطرة بين الطلاب.



وتباشر الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المسئولين والعاملين بالمسرح للوقوف على أسباب سقوط الشاشة واتخاذ الإجراءات اللازمة.