حذّر من مباراة سموحة.. محمد إبراهيم: الزمالك الأفضل فنيًا رغم الخسارة بثلاثية أمام الأهلي

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة الماضية بنتيجة 3 أهداف ليست مفاجئة، مشيرًا إلى قوة المنافسة في الدوري المصري.

وقال محمد إبراهيم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "عادي جدًا إن الأهلي يتغلب من بيراميدز، أنت بتلاعب فريق كبير مش درجة تالتة، دي أعلى كواليتي لاعبين في مصر".

وأضاف محمد إبراهيم أن الزمالك كان الأفضل من الناحية الفنية خلال مباراة القمة الأخيرة، رغم الخسارة، موضحًا أن الأهداف التي استقبلها الفريق جاءت نتيجة أخطاء دفاعية واضحة.

وحذر محمد إبراهيم من مباراة الزمالك المقبلة أمام سموحة، مؤكدًا أنها لن تكون سهلة كما يتوقع البعض، وأن الفريق يحتاج للتركيز الكامل لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتطرق محمد إبراهيم للحديث عن واقعة عبد الله السعيد في مباراة القمة خارج الملعب، مؤكدًا أن خروجه أثر على أداء الفريق، وكان يفضل استمراره داخل الملعب، كما أشار إلى أنه كان الأحق بتنفيذ ركلة الجزاء بدلًا من حسام عبد المجيد.

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بأن عبد الله السعيد من اللاعبين الكبار أصحاب الخبرات، مشيرًا إلى أنه لا يتأثر بقرار توقيع غرامة مالية عليه من جانب نادي الزمالك، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور لن تؤثر على مستواه أو تركيزه.