ناقد رياضي : الزمالك لا يستفيق سريعًا بعد الهزائم

أكد تامر يسري، الناقد الرياضي، أن مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك دائمًا ما تضرب بجميع التوقعات عرض الحائط، قائلاً: "رغم أن المؤشرات قبل اللقاء كانت تصب في مصلحة الزمالك، إلا أن الأهلي فاجأ الجميع باستعادة روحه المعهودة وتألق لاعبيه ليحققوا فوزًا مستحقًا وكبيرًا".



وأشاد “يسري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جولي أمين، ببرنامج “النص الحلو”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، بالمشهد الحضاري الذي خرجت به المباراة، مشيرًا إلى أن الروح الرياضية كانت العنوان الأبرز بين الجماهير واللاعبين، مما أضفى حالة من البهجة داخل استاد القاهرة تليق بحجم الكرة المصرية.



ووصف الموسم الحالي بالاستثنائي نظرًا لاستمرار حالة التشويق والساسبنس في حسم اللقب حتى الرمق الأخير، حيث يتبقى جولتان فقط لكل فريق.



وعن حظوظ الأهلي في اقتناص درع الدوري، قال: “فوز الأهلي بالدوري هذا الموسم سيعتبر معجزة، لأن الأمر لم يعد بين أقدام لاعبيه فقط، بل يعتمد على تعثر المنافسين الزمالك وبيراميدز”.



وحذر من الحالة النفسية للاعبي الزمالك عقب الهزيمة، موضحًا أن التاريخ يشير إلى أن الفريق الأبيض يواجه صعوبة في الاستفاقة السريعة إذا تعثر في الأمتار الأخيرة من البطولة.



واستحضر ذكريات دوري سيد عبد النعيم الشهير، حين خسر الأهلي اللقب في الجولة الأخيرة أمام إنبي ليذهب الدرع للزمالك بشكل غير متوقع، مؤكدًا أن الأجواء الحالية تتشابه كثيرًا مع تلك الفترة، وأن المعجزة قد تحدث ليبقى الدوري في الجزيرة، أو يذهب لبيراميدز، في حال استمر تعثر الزمالك في الجولتين القادمتين.



