الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم في مصر 3 مايو 2026

عبد الفتاح تركي

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم .. تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع تزايد الإقبال على شراء السبائك الذهبية باعتبارها من أهم أدوات الادخار الآمن طويل الأجل، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يدفع الكثيرين إلى مراقبة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، سواء بغرض الاستثمار أو الحفاظ على قيمة المدخرات في مواجهة التغيرات الاقتصادية المتلاحقة .

وتحظى سبيكة الذهب وزن 10 جرامات باهتمام واسع داخل السوق المصرية، نظرا لكونها من أكثر الأوزان تداولا بين الأفراد، حيث تجمع بين القيمة الاستثمارية المناسبة وسهولة التداول، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لشريحة كبيرة من المستثمرين الباحثين عن الاستقرار .

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر الأحد 3 مايو 2026

تسجل سبائك الذهب بمختلف أوزانها مستويات سعرية متباينة خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في السوق المحلية، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 8158.16 جنيها، فيما سجلت سبيكة 2.5 جرام حوالي 20207.9 جنيها، ووصل سعر سبيكة 5 جرامات إلى 40290.81 جنيها .

أما سبيكة الذهب وزن 10 جرامات، وهي الأكثر طلبا بين المستثمرين، فقد سجلت نحو 80551.62 جنيها، في حين بلغ سعر سبيكة 20 جراما حوالي 161063.23 جنيها، كما وصلت سبيكة 50 جراما إلى 402508.09 جنيها، وسجلت سبيكة 100 جرام نحو 804816.17 جنيها، وهو ما يعكس تدرج الأسعار وفقا للوزن وقيمة المصنعية المرتبطة بكل سبيكة .

ويلاحظ أن أسعار السبائك تتأثر بشكل مباشر بحركة السوق العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب محليا، وهو ما يؤدي إلى تباين طفيف في الأسعار من وقت لآخر .

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

على مستوى سوق الصاغة، شهدت أسعار الأعيرة المختلفة حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، حيث سجل عيار 24 نحو 7943 جنيها للبيع و7909 جنيهات للشراء، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية .

كما بلغ سعر عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا بين المواطنين، نحو 6950 جنيها للبيع و6920 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5957 جنيها للبيع و5931 جنيها للشراء، في حين وصل سعر عيار 14 إلى 4633 جنيها للبيع و4613 جنيها للشراء، ما يعكس استقرارا نسبيا في حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية .

ويعد استقرار أسعار الأعيرة المختلفة مؤشرا على حالة التوازن بين العرض والطلب، خاصة في ظل استمرار الإقبال على الشراء لأغراض الادخار .

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 55600 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء من المستهلك حوالي 55360 جنيها، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار داخل السوق المحلية، مع فروق محدودة بين سعري البيع والشراء .

ويعتبر الجنيه الذهب من الخيارات المفضلة لدى شريحة من المستثمرين، نظرا لسهولة تداوله وقيمته الثابتة نسبيا مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تتأثر بالمصنعية .

أسعار الذهب عالميا وتأثيرها على السوق المحلي

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال آخر جلسات التداول الأسبوعية، حيث انخفض سعر الأوقية بنسبة 0.17% ليسجل نحو 4615 دولارا، بتراجع قدره 8 دولارات مقارنة بالجلسة السابقة، وهو ما انعكس بشكل محدود على الأسعار في السوق المحلية داخل مصر .

ويؤكد هذا التراجع المحدود استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، حيث تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من بينها تحركات الدولار وأسعار الفائدة والتوترات الاقتصادية، وهو ما يجعل المعدن الأصفر في حالة تذبذب مستمرة بين الارتفاع والانخفاض .

لماذا يفضل المستثمرون السبائك الذهبية

يتجه عدد كبير من المستثمرين إلى شراء السبائك الذهبية، خاصة الأوزان المتوسطة مثل سبيكة 10 جرامات، نظرا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات، إضافة إلى سهولة الاحتفاظ بها وإعادة بيعها دون خسائر كبيرة، وهو ما يجعلها وسيلة فعالة لحفظ القيمة على المدى الطويل .

كما أن السبائك توفر مرونة أكبر في الاستثمار، حيث يمكن شراء أوزان مختلفة حسب القدرة المالية، ما يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم.

