اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

اختتمت فعاليات الجولة الثانية من رالي “رمال باها 2026” وسط أجواء مشحونة بالحماس في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا بمنطقة صامويل بمحافظة الفيوم، بعد يوم استثنائي من التحديات القوية التي جمعت نخبة من أبرز سائقي الراليات في مصر وعشاق القيادة الصحراوية.

وشهدت المرحلة الثانية منافسات شرسة عكست مدى التطور الكبير في مستوى المشاركين، خاصة مع الطبيعة القاسية للمسار، الذي يعد من بين الأصعب على مستوى الراليات المحلية، حيث فرضت التضاريس المتنوعة اختبارات حقيقية لقدرات السائقين والملاحين.

من جانبه، أكد أحمد السرجاني، منظم رالي “رمال باها 2026”، أن هذه النسخة تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية لسياحة المغامرات، مشيرا إلى أن تنوع تضاريس الفيوم بين الكثبان الرملية والمسارات الصخرية يمنح الرالي طابع فريد يجذب الأنظار إقليميا ودوليا.

وأضاف أن غياب بعض الفرق المصرية عن هذه الجولة جاء نتيجة تضارب مواعيد السباق مع استعدادات فرق أخرى لمشاركات قادمة، خاصة في ظل موسم مزدحم بالفعاليات القوية التي تتطلب تجهيزات فنية خاصة.

وشارك في الجولة الثانية 8 فرق من أبرز المتخصصين في سباقات الطرق الوعرة، حيث خاضوا مسافة تقارب 160 كيلومترا عبر مراحل متنوعة بين الرمال الناعمة والمناطق الصخرية، ما رفع من مستوى التحدي وفرض إيقاعا سريعا ومثيرا حتى خط النهاية.

وتميز مسار هذا العام بزيادة واضحة في درجة الصعوبة، مع وجود كثبان رملية أعلى ومناطق غرود أكثر تعقيدا، ما تطلب دقة عالية في القيادة وتركيزا مستمرا للتعامل مع التغيرات المفاجئة في طبيعة الأرض.

ويأتي تنظيم الرالي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأحداث الرياضية والسياحية، بالتعاون مع وزارة البيئة ونادي السيارات والرحلات المصري، وتنظيم فريق بوصلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى إبراز الإمكانيات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

- المركز الأول: فريق أمينو براذرز ريسنج

السائق: عمر أمين

الملاح: هشام أمين

- المركز الثاني: فريق جيموماتيكس ريسنج

السائق: عزت صبري

الملاح: أمين الشرقاوي

- المركز الثالث: فريق ساند سي سايلرز

السائق: عبد الحميد أبو يوسف

الملاح: محمد علي

