قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادات الأشهر الحرم .. صيام عاشوراء ويوم عرفة أهمها
ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات
تفاصيل حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الطاقة الإسرائيلي يحذر إيران: إما أن تخضعوا للإملاءات أو ستسحقون
محمد صلاح يفاجئ جماهير ليفربول قبل نهاية الموسم الحالي .. ماذا حدث؟
لأول مرة منذ حرب الخليج .. الكويت لم تصدر أي برميل نفط في أبريل
توروب يترقب موقف ياسر إبراهيم قبل مواجهة إنبي
أمطار رعدية .. 4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة
رئيس شعبة الدواجن : صلاحية هياكل الفراخ 3 أيام .. وما دون ذلك مخالف للقانون
طائرة الأهلي تكتب التاريخ.. إنجاز غير مسبوق بالعلامة الكاملة للرجال والسيدات
صدمة عمرو أديب من أزمة ضياء العوضي : الأعجب ليس الادعاء .. بل انهيار الوعي
بالارقام.. شوبير يرد على متقدي الكابتن محمود الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
كريم عاطف

اختتمت فعاليات الجولة الثانية من رالي “رمال باها 2026” وسط أجواء مشحونة بالحماس في قلب الصحراء الغربية، وتحديدا بمنطقة صامويل بمحافظة الفيوم، بعد يوم استثنائي من التحديات القوية التي جمعت نخبة من أبرز سائقي الراليات في مصر وعشاق القيادة الصحراوية.

وشهدت المرحلة الثانية منافسات شرسة عكست مدى التطور الكبير في مستوى المشاركين، خاصة مع الطبيعة القاسية للمسار، الذي يعد من بين الأصعب على مستوى الراليات المحلية، حيث فرضت التضاريس المتنوعة اختبارات حقيقية لقدرات السائقين والملاحين.

من جانبه، أكد أحمد السرجاني، منظم رالي “رمال باها 2026”، أن هذه النسخة تمثل دفعة قوية نحو ترسيخ مكانة مصر كوجهة رئيسية لسياحة المغامرات، مشيرا إلى أن تنوع تضاريس الفيوم بين الكثبان الرملية والمسارات الصخرية يمنح الرالي طابع فريد يجذب الأنظار إقليميا ودوليا.

وأضاف أن غياب بعض الفرق المصرية عن هذه الجولة جاء نتيجة تضارب مواعيد السباق مع استعدادات فرق أخرى لمشاركات قادمة، خاصة في ظل موسم مزدحم بالفعاليات القوية التي تتطلب تجهيزات فنية خاصة.

وشارك في الجولة الثانية 8 فرق من أبرز المتخصصين في سباقات الطرق الوعرة، حيث خاضوا مسافة تقارب 160 كيلومترا عبر مراحل متنوعة بين الرمال الناعمة والمناطق الصخرية، ما رفع من مستوى التحدي وفرض إيقاعا سريعا ومثيرا حتى خط النهاية.

وتميز مسار هذا العام بزيادة واضحة في درجة الصعوبة، مع وجود كثبان رملية أعلى ومناطق غرود أكثر تعقيدا، ما تطلب دقة عالية في القيادة وتركيزا مستمرا للتعامل مع التغيرات المفاجئة في طبيعة الأرض.

ويأتي تنظيم الرالي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الأحداث الرياضية والسياحية، بالتعاون مع وزارة البيئة ونادي السيارات والرحلات المصري، وتنظيم فريق بوصلة، في إطار استراتيجية تهدف إلى إبراز الإمكانيات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.

وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

- المركز الأول: فريق أمينو براذرز ريسنج

السائق: عمر أمين

الملاح: هشام أمين

- المركز الثاني: فريق جيموماتيكس ريسنج

السائق: عزت صبري

الملاح: أمين الشرقاوي

- المركز الثالث: فريق ساند سي سايلرز

السائق: عبد الحميد أبو يوسف

الملاح: محمد علي

ولمشاهدة فيديو وتفاصيل أكثر عن الرالي يمكن متابعة الرابط التالي.

فعاليات الجولة الثانية رمال باها 2026 قلب الصحراء منطقة صامويل محافظة الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

مؤتمر “القانون والطاقة”

الصليب الأحمر : استهداف البنية التحتية للطاقة في النزاعات يهدد حياة المدنيين

مؤتمر “القانون والطاقة

مسؤول الشراكات الدولية بجامعة إسيكس: نسعى لتعزيز التعاون مع جامعة عين شمس

جانب من المؤتمر

عميد حقوق عين شمس : دراسة قضايا الطاقة من منظور قانوني يدعم جهود التنمية

بالصور

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر
طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026
سباق سيارات باها 2026

مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد