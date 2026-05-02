تحقيقات وملفات

اختفاء مفاجئ .. ما مصير منحة التموين الاستثنائية على البطاقات؟

رنا أشرف

أثار غياب منحة الـ400 جنيه من بطاقات التموين خلال شهر مايو حالة من التساؤلات بين عدد من المواطنين، بعد عدم ظهورها ضمن المبالغ المتبقية على ماكينات صرف السلع التموينية، وهو ما دفع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوضيح الحقيقة.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن ما يتم تداوله بشأن وقف صرف المنحة الاستثنائية غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن المنحة مستمرة ولم يتم إلغاؤها أو تأجيلها.

وأوضح المصدر أن عدم ظهور قيمة المنحة حاليًا يرجع إلى إجراء تقني مؤقت مرتبط بتحديث النظام الإلكتروني لضمان دقة البيانات، مشددًا على أن ذلك لا يؤثر على موعد صرفها أو قيمتها.

وأكد أن المنحة سيتم صرفها كاملة للمستحقين في توقيتها المحدد، مع استمرار عمليات صرف السلع التموينية بشكل طبيعي خلال شهر مايو دون أي تعطيل.

وتأتي هذه المنحة ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب بطاقات التموين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تم إقرار صرف 400 جنيه إضافية لعدد من الأسر المستفيدة.

وكانت وزارة التموين قد بدأت بالفعل تنفيذ قرار صرف المنحة الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا لمدة شهرين (مارس وأبريل)، ضمن برنامج الدعم الاستثنائي، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، بواقع 800 جنيه لكل بطاقة خلال فترة التنفيذ.

خطوات الحصول على المنحة:

  • انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق
  • التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد استلام الرسالة
  • صرف المنحة في صورة سلع وفق احتياجات الأسرة

أماكن الصرف:


تصرف المنحة من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ “كاري أون”، و“جمعيتي”، وبدالي التموين.

السلع المتاحة ضمن المنحة:


تشمل قائمة السلع عددًا من المنتجات الأساسية، أبرزها:

  • السكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو (بحد أقصى 4 كيلو)
  • الأرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)
  • الزيت (700 مللي بـ48 جنيهًا أو 800 مللي بـ54 جنيهًا – حتى 3 عبوات)
  • المكرونة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وشددت الوزارة على أن المواطن يملك حرية اختيار السلع من القائمة المقررة وفق احتياجاته، مع التأكيد على أن صرف المنحة يقتصر فقط على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.

ضياء العوضي
