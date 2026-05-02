رياضة

بالارقام.. شوبير يرد على متقدي الكابتن محمود الخطيب

باسنتي ناجي

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي القلعة الحمراء بعد الأزمة الأخيرة.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحيانا بتلاقي حملات تشكيك غريبة إنت مش محتاج ترد عليها لإن الأرقام والبطولات هي أبلغ رد، واللي الأهلي عمله في عهد الخطيب تاريخ لم يحدث من قبل، وتعالى نعد مع بعض:

- 7 بطولات دوري

- 4 بطولات كأس مصر

- 7 بطولات السوبر المصري

- 4 دوري أبطال أفريقيا (بعد غياب 7 سنوات) 

- 2 السوبر الأفريقي

- 3 برونزية كأس العالم للأندية

ده في ملف الكورة بس، وأنا بكلمك دلوقتي الأهلي بيتوج ببطولة افريقيا للطائرة وبيحقق خماسية تاريخية، هو ده الأهلي وهو ده عهد مجلس إدارة محمود الخطيب". 

وكان قد حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة والجهاز الفني والإداري والطبي بمناسبة التتويج ببطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في رواندا، واستكمال مسيرة النجاحات، بعد الحصول على دوري المرتبط ودوري السوبر وكأس السوبر المصري وكأس مصر، ليحقق الفريق إنجازا تاريخيا بالفوز بالخماسية.

وأشاد بالروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون، والأداء المتميز والإصرار على حصد جميع البطولات التي شارك فيها الفريق هذا الموسم، مؤكدًا على أن ما تحقق هو نتاج العمل الجماعي والتعاون بين كافة عناصر المنظومة. 

كما وجه رئيس النادي التهنئة إلى جماهير الأهلي، التي تستحق أن تسعد بهذا الفريق وإنجازاته، لما تقدمه من دعم مستمر ومساندة كبيرة كان لها بالغ الأثر في تحفيز جميع الفرق الرياضية بالنادي في البطولات المختلفة. 

وعبر محمود الخطيب عن تقديره الكامل لمنظومة العمل للكرة الطائرة، مشددًا على أن هذه النجاحات تأتي نتيجة الالتزام والانضباط والرغبة الدائمة في التتويج، ورفع اسم الأهلي في المحافل القارية والدولية.

