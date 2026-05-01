مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة اليوم، لأدائها فى أوقاتها ويحصلون على الثواب العظيم فى هذا اليوم والمبارك، لذلك سوف نوضح لكم موعد صلوات اليوم فى عدد من المحافظات.

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٤:٣٧ ص

الشروق ٦:١٢ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٢ م

صلاة العَصر ٤:٢٩ م

صلاة المَغرب ٧:٣٢ م

صلاة العِشاء ٨:٥٧ م



مواقيت الصلاة في الجيزة

صلاة الفجْر ٤:٣٨ ص

الشروق ٦:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٢ م

صلاة العَصر ٤:٢٨ م

صلاة المَغرب ٧:٣٢ م

صلاة العِشاء ٨:٥٦ م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٧ م

صلاة العَصر ٤:٣٦ م

صلاة المَغرب ٧:٤٠ م

صلاة العِشاء ٩:٠٥ م

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر ٤:٤٣ ص

الشروق ٦:١٣ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٤٧ م

صلاة العَصر ٤:١٦ م

صلاة المَغرب ٧:٢٠ م

صلاة العِشاء ٨:٤٠ م

مواقيت الصلاة في البحيرة

صلاة الفجْر ٤:٣٩ ص

الشروق ٦:١٥ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥٥ م

صلاة العَصر ٤:٣٢ م

صلاة المَغرب ٧:٣٦ م

صلاة العِشاء ٩:٠٠ م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر ٤:٣٢ ص

الشروق ٦:٠٧ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٤٨ م

صلاة العَصر ٤:٢٦ م

صلاة المَغرب ٧:٣٠ م

صلاة العِشاء ٨:٥٤ م



مواقيت الصلاة في الدقهلية

صلاة الفجْر ٤:٣٣ ص

الشروق ٦:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥١ م

صلاة العَصر ٤:٣٠ م

صلاة المَغرب ٧:٣٣ م

صلاة العِشاء ٨:٥٩ م

مواقيت الصلاة في الزقازيق

صلاة الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:١٠ ص

صلاة الظُّهْر ١٢:٥١ م

صلاة العَصر ٤:٢٩ م

صلاة المَغرب ٧:٣٢ م

صلاة العِشاء ٨:٥٧ م

