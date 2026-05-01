محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عدد من التوجيهات والقرارات الخاصة بشأن ضوابط تنظيم تزويد مركبات التوك توك بالوقود .

فعقب إنتهاء المهلة المقررة لترخيص مركبات التوك توك ، والمحددة بـ 3 أشهر ، سيتم منع تزود أى مركبة توك توك غير مرخصة بالوقود والمحروقات .

يساهم الترخيص لمركبات التوك توك فى إستصدار الكارت بالكود الخاص به .

تحديد التعريفة الخاصة بمنظومة التوصيل للمناطق السكنية بما لا يضر بمصلحة السائق والمواطن .

جهود متنوعة

الدولة جادة فى تقنين أوضاع مركبات التوك توك ، ولن يتم التهاون مع غير الملتزمين بإجراءات الترخيص خلال الفترة المقبلة .

- تطبيق منظومة الكارت الذكى للتوك توك يهدف إلى إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل .

- ترخيص التوك توك يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى والحد من المخالفات .

- إلتزام السائقين بالترخيص يضمن لهم الإستفادة من الخدمات المقدمة مستقبلاً ضمن المنظومة الرسمية .