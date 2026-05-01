محمود الشناوي: احتفالية عيد العمال تؤكد دعم الدولة للصناعة والعمالة غير المنتظمة

أكد الكاتب الصحفي محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن احتفالية عيد العمال التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها اهتمام الدولة المصرية بالعمال ودعمهم رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضح الشناوي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن اختيار مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية يعكس توجه الدولة الواضح نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز شعار "صنع في مصر"، إلى جانب التركيز على الزراعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار محمود الشناوي، إلى أن قرارات الرئيس الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، تؤكد حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وربطه بسوق العمل لمواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي.