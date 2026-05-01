إبراهيم سعيد: عرفنا المتعة الكروية عن طريق حسن شحاتة والخطيب

دافع إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر وأسطورة نادي الزمالك، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له مؤخرًا.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»:«يا جماعة، ده الأسطورة الحقيقية وتاريخ لنادي الزمالك والمنتخب المصري. كان أي حد يتمنى يقابله ويتكلم معاه. اسمه الكابتن حسن شحاتة. إحنا عرفنا الكرة والمتعة عن طريقه هو والكابتن محمود الخطيب. اختلف معاه، لكن عيب التقليل أو الغلط فيه. ده رمز كبير جدًا في تاريخ كرة القدم. وكمان هو اتكلم عن لاعب عادي، وبتفق معاه في كلامه. كمان ده الكابتن حسن شحاتة اللي بيتكلم ويقيم.. فاهمين؟ طول العمر ليك يا كابتن، ودايمًا نستفيد ونتعلم منك يا معلم».

كان حسن شحاتة قال خلال حواره التلفزيوني على قناة النهار مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: «بيزيرا بيضحك علينا لأنه عمرى ما شوفت لاعب بيعيط وهو فى وقت من الأوقات ظهر وهو بيعيط».

وتابع: «بيزيرا لاعب كويس لكن أنت مش محتاج إنك تعيط عشان تجذب الجماهير ليك أو عشان يقولوا عليك لاعب كويس»، موضحًا: «بيزيرا لاعب كويس وبيلعب بشكل كويس جدا لكن عدم وجود لعيبة مميزة فى المركز ده خلاه يظهر بشكل أكبر».

