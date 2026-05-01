إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه

خضع إسلام عيسي لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي سيراميكا كليوباترا، لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا، أمس الخميس.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب علي الإطمئنان علي اللاعب.

كما حرص إبراهيم حسن مدير منتخب مصر علي متابعة إجراءات العملية الجراحية لاسلام عيسى بالتنسيق مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة، وتحمل اتحاد الكرة تكاليف العملية للاعب.

وتابع محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا و المرافق لإسلام عيسي في ألمانيا حالة اللاعب و إجراءات العملية الجراحية تحت اشراف الطبيب الالماني كريستيان برال .

وتعرض إسلام عيسي للإصابة بالرباط الصلييبي خلال ودية مصر و منتخب إسبانيا التي انتهت بالتعادل السلبي والتي اقيمت في برشلونة في مارس المنقضي .