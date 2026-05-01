لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بنظام "عقد عمل مؤقت"، وذلك للعمل في تخصصات (ضابط حركة، أخصائي تخطيط شبكات، وضابط مبيعات).

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية الشروط والتفاصيل الكاملة وكيفية التقديم:

التخصصات والشروط المطلوبة

اشترطت الشركة في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ لغات، أو مؤهل عالٍ مناسب مسبوق بثانوية عامة لغات، مع ضرورة الإجادة التامة للغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي. كما حددت السن بألا يزيد عن 30 عاماً عند بدء قبول الطلبات، مع قصر التقديم على المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى والمثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي.

ملاحظات هامة للمتقدمين

أوضح الإعلان أن وظيفة "ضابط حركة" مخصصة للذكور فقط، مع ضرورة قبول جميع المتقدمين للعمل بنظام النوبات (ماعدا تخطيط الشبكات). كما شددت الشركة على أهمية إنهاء الخدمة العسكرية بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو الحصول على الإعفاء النهائي.

رابط وموعد التقديم

من المقرر أن يتم استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران.

ويبدأ التقديم اعتباراً من يوم 15 مايو 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر في 30 مايو 2026.