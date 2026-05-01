بالرابط .. كيفية الاستعلام وسداد فاتورة كهرباء مايو 2026 أونلاين
تهدئة نووية مؤقتة.. واشنطن تطلب وقف نقل اليورانيوم المخصب خلال المفاوضات مع طهران
في عيد العمال.. رداد: 1.9 مليار جنيه منح ورعاية للعمالة غير المنتظمة
لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل
الإمارات تدعو إلى إعادة فتح مضيق هرمز فورا ودون شروط
ثابت بدون تغيير.. تعرف علي سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
جماهير الأهلي والزمالك تتجه إلى استاد القاهرة لحضور مباراة القمة |شاهد
إسلام عيسي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. وجهاز المنتخب يطمئن عليه
نشرة المرأة والمنوعات | فوائد تناول الخميرة بانتظام.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب شاي منتهي الصلاحية؟
لماذا الذنب أشد شؤما في الشهر الحرام؟.. خطيب المسجد الحرام يجيب
في حضور 1000 إيطالي.. زاهي حواس يطالب باسترداد نفرتيتي وحجر رشيد | صور
زاد 10 جنيه ..سعر الذهب يسجل 6960 جنيهًا في الصاغة.. تحركات جديدة للمعدن الأصفر
لخريجي اللغات.. مصر للطيران تعلن عن وظائف خالية| اعرف التفاصيل

نورهان خفاجي

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن فتح باب التقديم لشغل وظائف جديدة بنظام "عقد عمل مؤقت"، وذلك للعمل في تخصصات (ضابط حركة، أخصائي تخطيط شبكات، وضابط مبيعات).

 ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية الشروط والتفاصيل الكاملة وكيفية التقديم:

التخصصات والشروط المطلوبة

اشترطت الشركة في المتقدمين الحصول على مؤهل عالٍ لغات، أو مؤهل عالٍ مناسب مسبوق بثانوية عامة لغات، مع ضرورة الإجادة التامة للغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي. كما حددت السن بألا يزيد عن 30 عاماً عند بدء قبول الطلبات، مع قصر التقديم على المقيمين بمحافظة القاهرة الكبرى والمثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي.

ملاحظات هامة للمتقدمين

أوضح الإعلان أن وظيفة "ضابط حركة" مخصصة للذكور فقط، مع ضرورة قبول جميع المتقدمين للعمل بنظام النوبات (ماعدا تخطيط الشبكات). كما شددت الشركة على أهمية إنهاء الخدمة العسكرية بتقدير لا يقل عن "جيد جداً" أو الحصول على الإعفاء النهائي.

رابط وموعد التقديم

من المقرر أن يتم استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمصر للطيران. 

ويبدأ التقديم اعتباراً من يوم 15 مايو 2026 ويستمر حتى نهاية الشهر في 30 مايو 2026.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

مباراة الأهلي والزمالك

القمة 132 بقيادة ألمانية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الحرب

تصعيد محسوب في أوكرانيا.. تحذيرات روسية من حصار انتحار لكالينينجراد

السيسي

النقابة العامة للكيماويات: قرارات الرئيس السيسي تصب في صالح العمال

لبنان

الفيحاء للدراسات: 200 ألف لبناني لا يستطيعون العودة إلى بلداتهم بسبب اعتداءات الاحتلال

بالصور

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

