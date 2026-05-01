الرد جاء سريعا.. الفاخوري يحرز الهدف الأول لـ بيراميدز في شباك إنبي

أحرز الأردني عودة الفاخوري لاعب بيراميدز، هدف التعادل لفريقه في شباك إنبي، في الدقيقة 17 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الخامسة من مجموعة البطولة للدوري.

الهدف جاء بعد 7 دقائق فقط من الهدف الذي أحرزه أقطاي، نجم إنبي، لفريقه، في الدقيقه 10 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1 - 1.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي