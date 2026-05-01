الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا في جعبة البنك المركزي لمواجهة المخاطر الجيوسياسية؟

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
محمد يحيي

استعرض البنك المركزي المصري التداعيات والمخاطر التي تواجهة منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهنة وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد المصري.

وعرض البنك المركزي خلال المشاركة بفعاليات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر فيديو كونفرانس؛ أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط.

واستمع الحضور برئاسة حسن عبد الله؛ محافظ البنك المركزي المصري لتلك الاجتماعات؛ الرؤي وتقييم المخاطر الجيوسياسية وما تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذت للتعامل والتخفيف منها.

وشارك محافظي البنوك المركزية بـ11 دولة من بينهم السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين و جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.

المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

يذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر.

يذكر أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.

 ويضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء.

كما تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.

محافظ البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري مجلس الاستقرار المالي مجموعة العشرين المخاطر الجيوسياسية صندوق النقد الدولي حسن عبد الله

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

فورد

تقنية جديدة من فورد تنقذ سيارات البنزين أمام الغزو الكهربائي

تويوتا

وكيل تويوتا يسرق 16 سيارة بقيمة 5 مليون دولار

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

