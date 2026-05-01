تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم

يستمر سعر الذهب في مصر في التصاعد مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 1-5-2026 ليستعيد بذلك قوته داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع الذهب

وصعد سعر جرام الذهب للمرة الثانية منذ بدء التعاملات المسائية بقيمة جديدة بلغت 30 جنيهًا ليصل معدل زيادته منذ اغلاق تعاملاته أمس بقيمة وصلت لـ60 جنيها علي الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6990 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7988 جنيها للشراء و 7931 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7322 جنيها للشراء و 7270 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6990 جنيها للشراء و6940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5991 جنيها للشراء و 5948 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55.92 ألف جنيه لللشراء و 55.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4650 دولار للشراء و 4649 دولار للبيع.

