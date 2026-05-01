مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم /الجمعة/ في مقر وزارة الخارجية بإسلام آباد، مع السفير التركي لدى بلاده عرفان نزيروجلو، التطورات في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية - في منشور على "إكس" - أن "السفير التركي نقل إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديره ودعمه للجهود الباكستانية المتواصلة لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد إسحاق دار - مجدداً - "التزام باكستان المستمر بتعزيز السلام الدائم في المنطقة"، مشيداً بـ "التنسيق الوثيق والتبادلات المنتظمة رفيعة المستوى"، مؤكداً "عزم باكستان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا".