القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة
في عيد العمال.. رداد: أنفقنا 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني
القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة
بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها
القنبلة الذرية الإيرانية .. تصريح صادم من نائب قاليباف بشأن مضيق هرمز
مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر
تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم
في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة
1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
أصل الحكاية

نصف فرقة من اللاعبين.. الغيابات تضرب صفوف الأهلي والزمالك قبل القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

تضرب الغيابات صفوف الأهلي والزمالك قبل انطلاق القمة 132 في الدوري المصري الممتاز، حيث تصل الغيابات إلى نصف فرقة.

وتُقام مباراة القمة بين الفريقين اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا لأهميتها في سباق المنافسة على اللقب. 

وتأتي هذه القمة في توقيت حساس، خاصة مع اشتعال الصراع بين فرق المقدمة على حسم البطولة. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة الدولى، وسط اهتمام كبير باللقاء والذى يجمع قطبى الكرة المصرية.

تمتلك قنوات أون سبورت حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026، وستقوم ببث مباراة الزمالك والأهلي عبر قناة ON Sports HD1.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى، برصيد 50 نقطة، بينما يدخل الأهلى المباراة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتين فقط من أصل 3 مباريات تتبقى له، حتى يتوج باللقب رسميا. 

غيابات الأهلي والزمالك 

سيغيب عن الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك كل من ياسر إبراهيم ويوسف بلعمري بسبب الإصابة، ومحمد هاني بسبب الإيقاف، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني ييس توروب  على التشكيل الآتي:

محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - هادي رياض - ياسين مرعي - أحمد عيد

إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج

محمود حسن تريزيجيه - مروان عثمان - طاهر محمد طاهر

ويفتقد الزمالك في مباراة القمة 132 أمام الأهلي لعدد من عناصره، حيث يغيب عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة، وأحمد حسام بسبب عدم الجاهزية، ومن المتوقع أن يخوض المدير الفني معتمد جمال ديربي القاهرة بالتشكيل الآتي:

المهدي سليمان

محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - محمد إبراهيم

أحمد فتوح - محمد شحاتة - عبد الله السعيد

شيكو بانزا - ناصر منسي - خوان بيزيرا

من حارس مرمى الأهلي أمام الزمالك؟

بحسب ما كشفت عنه التقارير الصحفية، قرر المدير الفني ييس توروب، الدفع بالحارس محمد الشناوي في التشكيل الأساسي، على حساب مصطفى شوبير، الذي شارك في المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، والتي انتهت بخسارة الأهلي بثلاثية دون رد. 

ويأتي هذا القرار بعد انتهاء فترة إيقاف الشناوي، التي تعرض لها على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، حيث تم توقيع عقوبة الإيقاف عليه قبل أن يتم تخفيفها عقب تظلم النادي، ليصبح جاهزًا للعودة والمشاركة من جديد في المباريات الرسمية. 

ويأمل الجهاز الفني أن يمنح وجود الشناوي مزيدًا من الاستقرار الدفاعي للفريق، خاصة في ظل خبرته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الحاسمة، التي تتطلب تركيزًا عاليًا وقدرة على التعامل مع الضغوط الجماهيرية.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

نشوى مصطفى وزوجها الراحل

يا رب كان يخشاك.. نشوى مصطفى ترثى زوجها بكلمات مؤثرة

حنان مطاوع

حنان مطاوع احتفالاً بعيد العمال : هم الأبطال الحقيقيون..الناس الي بتتعب في صمت

هيفاء وهبي

مصر وأوروبا وأمريكا.. حفلات هيفاء وهبي تشعل صيف 2026

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

