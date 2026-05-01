إسلام صادق يثير الجدل بشأن مباراة القمة

طرح الإعلامي و الناقد الرياضي إسلام صادق سؤالاً للجماهير بشأن مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك.



وكتب إسلام صادق عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :”اليوم قمة الحسم

الزمالك يحلم بالإقتراب

خطوةجديدة لحصد الدوري ..والاهلي يأمل في استعادة الهيبة

برأيك ..من الأجدر بالفوز أم ستنتهي المواجهة بالتعادل؟”.

وتقام فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة مباراة القمة رقم 132 بين الزمالك والأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية (مجموعة التتويج) في الدوري الممتاز موسم 2025-2026

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 132 عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.



ويحضر مباراة الأهلي والزمالك 40 ألف مشجع من الفريقين، وتم تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة، وفقًا لتوزيع المدرجات على النحو التالي: «الدرجة الثالثة: 16 ألفا و500 مشجع، الدرجة الثانية: 2000 مشجع، الدرجة الأولى: 1000 مشجع، المقصورة: 500 مشجع».