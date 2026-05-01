الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

طاجن الكوارع بالحمص
طاجن الكوارع بالحمص
اسماء محمد

طاجن الكوارع بالحمص من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة فى عطلة نهاية الأسبوع، حيث أنها تحتوى على قدر عالى من الفيتامينات والعناصر المغذية والكولاجين.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
 كوارع مسلوقة

حمص مسلوق

 ورق لورا

 جزر

 حبهان

 كرفس

بصل

 ثوم

 كرات

 ملح 

فلفل اسود

 فلفل حار

 جوزة الطيب

 كمون

 سمنة

بهارات

مكعب مرق

 زيت

 كزبرة ناشفة

 قرفة

 سبانخ

 زعتر

 كزبرة خضراء

 طماطم مبشورة

 صلصة طماطم

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص
 

فى حلة بها سمنة شوحي البصل مع الثوم ثم ضعي الكرات والكرفس والزعتر والأعشاب وقلبيهم جيدا ثم أضيفي الفلفل الحار ومكعب المرقة وكل البهارات والملح والفلفل الاسود.


ضعي الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ورشة السكر ثم السبانخ وقلبيهم جيدا ثم أضيفي الحمص والكوارع وانتظرى حتى تتسبك الطماطم ثم انقلي الخليط إلى طاجن الفرن وانتظرى حتى اكتمال النضج ويقدم مع الخبز البلدي.

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
