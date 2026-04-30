وفاة شاب أثناء صلاة الفجر داخل مسجد بزفتى

شهدت مدينة زفتى بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم وفاة شاب في العقد الرابع من عمره أثناء مشاركته في صلاة الجماعة فجرا حال سجوده ونطقه التشهد الامر الذي وصفه المشاركون بعلامات حسن الخاتمه عقب تعرضه للأزمه قلبية مفاجئة.

تفاصيل الواقعة



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك تداول صورة الشاي محمد جمال الجوهري الذي وافته المنية حال حرصه علي أداء صلاة الفجر جماعة برفقه زملاءه وجيرانه .

علامات حسن الخاتمه



الجدير بالذكر أن الشاب الراحل قد اتسم بدماثه الخلق وحسن العلاقات مع زملاء جيله وجيرانه وسط حرصهم علي تدشين الصدقات الجارية علي روح زميلهم الراحل .