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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
رنا عصمت

ماء الورد هو تونر رائع ويمكنك استخدامه كل يوم، وأفضل ما في ماء الورد هو أنه يمكن استخدامه على البشرة الدهنية، أو البشرة الجافة، أو أنواع البشرة المختلطة، دون أي آثار ضارة.

ولماء الورد فوائد أخرى عديدة للوجه، وقد أثبت استخدامه منذ آلاف السنين ذلك، للحصول على هذه الفوائد، ينبغي للمرء فقط استخدام ماء الورد الخالي من السموم.

لذا نقدم لك،تونر ماء الورد مع القرنفل لبشرة نضرة.

تونر القرنفل وماء الورد..

 

المكونات:

1 ملعقة كبيرة قرنفل

1 كوب ماء

3 ملاعق كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

اغلي القرنفل في الماء لمدة 5 دقائق.

اتركيه يبرد ثم صفّيه.

أضيفي ماء الورد واحفظيه في زجاجة نظيفة.

طريقة الاستعمال:

يوضع بقطنة على الوجه صباحًا ومساءً.

2. جل القرنفل وماء الورد

المكونات:

2 ملعقة كبيرة منقوع قرنفل

2 ملعقة كبيرة جل الألوفيرا

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على جل متجانس.

احفظيه في علبة نظيفة بالثلاجة.

طريقة الاستعمال:

يوضع طبقة خفيفة على الوجه لمدة 20 دقيقة ثم يُغسل.

3. مكعبات القرنفل وماء الورد

المكونات:

نصف كوب منقوع قرنفل بارد

نصف كوب ماء ورد

طريقة التحضير:

اخلطي المكونين جيدًا.

اسكبي الخليط في قالب مكعبات الثلج.

ضعيه في المجمد حتى يتجمد.

طريقة الاستعمال:

مرري مكعبًا واحدًا على الوجه لمدة دقيقة إلى دقيقتين بعد غسل البشرة، ثم اتركي الوجه ليجف طبيعيًا.

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة تونر ماء الورد و الفرنفل تونر ماء الورد تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة ناعمة

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تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

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