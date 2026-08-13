موبايل جديد ببطارية 6500.. إليك أهم مواصفات هاتف Vivo S50t

كشفت شركة فيفو النقاب عن هاتف Vivo S50t الجديد إلى تشكيلة S50 الموسعة، والتي تضم طرازات مثل Vivo S50 وS50t وS50 Pro Mini.

مواصفات وميزات هاتف Vivo S50t

مواصفات وميزات هاتف Vivo S50t

يتميز هاتف Vivo S50t بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 2750 × 1260 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم معدل استجابة لمس فوري يصل إلى 2000 هرتز. ويعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث ، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بضبط تلقائي للصورة.

مواصفات وميزات هاتف Vivo S50t

أما الكاميرا الخلفية فتتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة. وتدعم كاميرا التليفوتوغرافية تقريبًا رقميًا يصل إلى 100 ضعف.



يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 90 واط و لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي، بينما يتوفر الشحن العكسي عبر منفذ USB Type-C. يعمل الجهاز بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، ويتميز بخاصية التعرف على بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية وخاصية فتح القفل بالوجه.

يبلغ قياسه 157.52 × 74.33 ملم، بينما يتراوح سمكه بين 7.49 ملم و7.59 ملم حسب اللون. ويزن الهاتف حتى 197 غرامًا.

سعر وتوافر هاتف Vivo S50t



يتوفر هاتف Vivo S50t بألوان الأسود ، والبنفسجي ، والأبيض ، والأزرق ويبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 3299 يوان حوالي 490 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت + 512 جيجابايت 3599 حوالي 535 دولارًا أمريكيًا).

كان هاتف Vivo S50t مطابقًا تقريبًا لهاتف Vivo S50 ، مع اختلاف رئيسي في سعة التخزين يتمثل في استخدام ذاكرة UFS 3.1 بدلًا من UFS 4.1.

أما الإصدار الجديد S50t Vitality Edition فيرتقي بالمواصفات إلى مستوى أعلى، حيث يستخدم ذاكرة LPDDR5 RAM بدلًا من ذاكرة LPDDR5X المستخدمة في كل من S50 وS50t، مع الحفاظ على باقي المواصفات الأساسية.