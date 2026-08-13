قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: الإحسان إلى المحتاجين موضوع خطبة الجمعة غدا.. وتحذير من هذا الأمر

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ، التي تحمل عنوان «الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك»، على أن يتم تناول الموضوع في خطب الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة في نشر القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وتستهدف الخطبة توعية المواطنين بالضوابط الأخلاقية والإنسانية عند تقديم المساعدات والصدقات للمحتاجين، مع التأكيد على أن مساعدة الإنسان لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإهانته أو كشف حاجته أمام الآخرين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإحسان لا يرتبط فقط بقيمة المساعدة التي يقدمها الإنسان، وإنما يرتبط كذلك بالطريقة التي يقدم بها هذا العطاء، موضحة أن حفظ كرامة المحتاج واحترام مشاعره من أهم صور الإحسان الحقيقي.

موضوع الخطبة الأولى

تتناول الخطبة الأولى مفهوم الإحسان باعتباره قيمة إيمانية ومنهجًا متكاملًا للحياة، يسهم في تعزيز مشاعر الرحمة والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما تركز الخطبة على أهمية التعامل مع المحتاج بصورة إنسانية تسبق تقديم المساعدة المادية، من خلال جبر خاطره ومراعاة ظروفه وعدم إشعاره بالانتقاص أو الدونية بسبب حاجته.

وتوضح الخطبة أن المجتمع الذي تنتشر فيه قيم الإحسان والتراحم يكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات الاجتماعية، في ظل شعور أفراده بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض.

موضوع الخطبة الثانية

وتخصص الخطبة الثانية للحديث عن الآداب التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الصدقات والمساعدات، وفي مقدمتها اختيار الأسلوب المناسب الذي يحافظ على مشاعر المحتاج ولا يجعله يشعر بالإهانة أو الحرج أمام الآخرين.

كما تؤكد على ضرورة الابتعاد عن كل صور المنّ بالعطاء أو استعراض تقديم المساعدة، فضلًا عن عدم نشر صور أو مقاطع تكشف هوية المحتاج أو تستغل ظروفه في الترويج للعطاء.

وتشدد وزارة الأوقاف على أن الصدقة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن يقدمها المسلم بطريقة تحفظ للمستحق كرامته وتصون إنسانيته، لأن قيمة العطاء لا تكتمل إذا صاحبته إساءة إلى من يتلقاه.

وتأتي خطبة الجمعة المقبلة في إطار توجه وزارة الأوقاف نحو تعزيز الخطاب الديني الذي يعالج القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، ويرسخ قيم الرحمة والتكافل والمسؤولية الاجتماعية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.

الإحسان إلى المحتاجين وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة موضوع الخطبة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

محمود صلاح

محمود صلاح يضحي براتبه في الأهلي من أجل إتمام انتقاله.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

بعثة منتخب التجديف

بعثة منتخب التجديف تغادر القاهرة 21 أغسطس الجاري للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمستردام

صورة من توقيع فلاهوفيتش

بشكتاش يرد على ضياع صفقة محمد صلاح بضم فلاهوفيتش في صفقة مجانية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد