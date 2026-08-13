الأوقاف: الإحسان إلى المحتاجين موضوع خطبة الجمعة غدا.. وتحذير من هذا الأمر

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ، التي تحمل عنوان «الإحسان إلى المحتاجين بين صدق العبودية وجمال السلوك»، على أن يتم تناول الموضوع في خطب الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية، ضمن جهود الوزارة في نشر القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع.

وتستهدف الخطبة توعية المواطنين بالضوابط الأخلاقية والإنسانية عند تقديم المساعدات والصدقات للمحتاجين، مع التأكيد على أن مساعدة الإنسان لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإهانته أو كشف حاجته أمام الآخرين.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الإحسان لا يرتبط فقط بقيمة المساعدة التي يقدمها الإنسان، وإنما يرتبط كذلك بالطريقة التي يقدم بها هذا العطاء، موضحة أن حفظ كرامة المحتاج واحترام مشاعره من أهم صور الإحسان الحقيقي.

موضوع الخطبة الأولى

تتناول الخطبة الأولى مفهوم الإحسان باعتباره قيمة إيمانية ومنهجًا متكاملًا للحياة، يسهم في تعزيز مشاعر الرحمة والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما تركز الخطبة على أهمية التعامل مع المحتاج بصورة إنسانية تسبق تقديم المساعدة المادية، من خلال جبر خاطره ومراعاة ظروفه وعدم إشعاره بالانتقاص أو الدونية بسبب حاجته.

وتوضح الخطبة أن المجتمع الذي تنتشر فيه قيم الإحسان والتراحم يكون أكثر قدرة على مواجهة المشكلات الاجتماعية، في ظل شعور أفراده بالمسؤولية تجاه بعضهم البعض.

موضوع الخطبة الثانية

وتخصص الخطبة الثانية للحديث عن الآداب التي ينبغي مراعاتها عند تقديم الصدقات والمساعدات، وفي مقدمتها اختيار الأسلوب المناسب الذي يحافظ على مشاعر المحتاج ولا يجعله يشعر بالإهانة أو الحرج أمام الآخرين.

كما تؤكد على ضرورة الابتعاد عن كل صور المنّ بالعطاء أو استعراض تقديم المساعدة، فضلًا عن عدم نشر صور أو مقاطع تكشف هوية المحتاج أو تستغل ظروفه في الترويج للعطاء.

وتشدد وزارة الأوقاف على أن الصدقة ينبغي أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، وأن يقدمها المسلم بطريقة تحفظ للمستحق كرامته وتصون إنسانيته، لأن قيمة العطاء لا تكتمل إذا صاحبته إساءة إلى من يتلقاه.

وتأتي خطبة الجمعة المقبلة في إطار توجه وزارة الأوقاف نحو تعزيز الخطاب الديني الذي يعالج القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، ويرسخ قيم الرحمة والتكافل والمسؤولية الاجتماعية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتعاونًا.