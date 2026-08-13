اتحاد شباب حزب الوعي ينظم فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي للشباب لتعزيز المشاركة السياسية

نظم اتحاد شباب حزب الوعي فعاليتين على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في إطار حرص الحزب على تعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وترسيخ قيم الحوار والتعاون على المستويين الوطني والدولي.

واستهلت الفعاليات بعقد لقاء حواري بعنوان “المشاركة السياسية.. مسؤولية ومشاركة نحو حياة حزبية أكثر فاعلية”، بمشاركة شباب حزب الوعي، وبحضور الدكتورة شيرين الشواربي الأمين العام للحزب والدكتور رامي زهدي نائب رئيس الحزب والمستشار محمد صفا الأمين العام المساعد والاستاذ محمد ابو ليلة الامين العام المساعد والقائم بعمل رئيس اتحاد الشباب وممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة السابق وكيان شباب إيد في إيد.

وشهد اللقاء نقاشًا ثريًا تناول أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب، ودور الأحزاب السياسية في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإسهام في الحياة العامة، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى والأفكار المتعلقة بتطوير العمل الحزبي، وتعزيز ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات مشاركة الشباب في صنع القرار.

وفي السياق ذاته، نظم اتحاد شباب حزب الوعي لقاء تعريفيًا جمع عددا من الشباب من دول الجنوب العالمي، بمشاركة وفود شبابية من أوغندا، وبوتسوانا، والجزائر، وليبيا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، في إطار تعزيز التواصل وبناء جسور التعاون بين الشباب من مختلف الدول.

وافتتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، اللقاء بكلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية الحوار بين الشباب باعتباره أحد أهم أدوات بناء التفاهم وتعزيز التعاون المشترك.

وتناول اللقاء تعريف المشاركين بأنفسهم، واستعراض أبرز السمات الثقافية والاجتماعية التي تميز الشباب في دولهم، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الشبابي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستقبلية تسهم في دعم التنمية وتعزيز التقارب بين شعوب دول الجنوب.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية حزب الوعي الهادفة إلى تمكين الشباب، وتوسيع آفاق مشاركتهم السياسية والمجتمعية، وتعزيز التواصل مع التجارب الشبابية الإقليمية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة التنمية.