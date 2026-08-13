قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتحاد شباب حزب الوعي ينظم فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي للشباب لتعزيز المشاركة السياسية

اتحاد شباب حزب الوعي ينظم فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي للشباب لتعزيز المشاركة السياسية والتعاون مع شباب دول الجنوب
اتحاد شباب حزب الوعي ينظم فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي للشباب لتعزيز المشاركة السياسية والتعاون مع شباب دول الجنوب
محمد الشعراوي

نظم اتحاد شباب حزب الوعي فعاليتين على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وذلك تحت رعاية الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، في إطار حرص الحزب على تعزيز دور الشباب في الحياة العامة، وترسيخ قيم الحوار والتعاون على المستويين الوطني والدولي.

واستهلت الفعاليات بعقد لقاء حواري بعنوان “المشاركة السياسية.. مسؤولية ومشاركة نحو حياة حزبية أكثر فاعلية”، بمشاركة شباب حزب الوعي، وبحضور الدكتورة شيرين الشواربي الأمين العام للحزب والدكتور رامي زهدي نائب رئيس الحزب والمستشار محمد صفا الأمين العام المساعد والاستاذ محمد ابو ليلة  الامين العام المساعد والقائم بعمل رئيس اتحاد الشباب وممثلين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة السابق وكيان شباب إيد في إيد.

وشهد اللقاء نقاشًا ثريًا تناول أهمية تعزيز المشاركة السياسية للشباب، ودور الأحزاب السياسية في إعداد كوادر شبابية قادرة على الإسهام في الحياة العامة، إلى جانب استعراض عدد من الرؤى والأفكار المتعلقة بتطوير العمل الحزبي، وتعزيز ثقافة الحوار، وتوسيع مساحات مشاركة الشباب في صنع القرار.

وفي السياق ذاته، نظم اتحاد شباب حزب الوعي لقاء تعريفيًا جمع عددا من الشباب من دول الجنوب العالمي، بمشاركة وفود شبابية من أوغندا، وبوتسوانا، والجزائر، وليبيا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، في إطار تعزيز التواصل وبناء جسور التعاون بين الشباب من مختلف الدول.

وافتتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، اللقاء بكلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة، مؤكدا أهمية الحوار بين الشباب باعتباره أحد أهم أدوات بناء التفاهم وتعزيز التعاون المشترك.

وتناول اللقاء تعريف المشاركين بأنفسهم، واستعراض أبرز السمات الثقافية والاجتماعية التي تميز الشباب في دولهم، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الشبابي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستقبلية تسهم في دعم التنمية وتعزيز التقارب بين شعوب دول الجنوب.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار رؤية حزب الوعي الهادفة إلى تمكين الشباب، وتوسيع آفاق مشاركتهم السياسية والمجتمعية، وتعزيز التواصل مع التجارب الشبابية الإقليمية والدولية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة التنمية.

اتحاد شباب حزب الوعي اليوم العالمي للشباب الدكتور باسل عادل الشباب الحياة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

محمود صلاح

محمود صلاح يضحي براتبه في الأهلي من أجل إتمام انتقاله.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

بعثة منتخب التجديف

بعثة منتخب التجديف تغادر القاهرة 21 أغسطس الجاري للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمستردام

صورة من توقيع فلاهوفيتش

بشكتاش يرد على ضياع صفقة محمد صلاح بضم فلاهوفيتش في صفقة مجانية

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد