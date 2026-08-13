بسبب خلافات أسرية مع زوجته.. عامل ينهي حياته في العدوة بالمنيا

اقدم عامل في العقد الثالث من عمره، علي إنهاء حياته بأحد قرى مركز العدوه شمال المنيا ، بعد تناوله قرصًا سامًا لحفظ الغلال، بسبب خلافات أسرية مع زوجته ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، بلاغًا من مأمور مركز شرطة العدوة، بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية برئاسة رئيس مباحث العدوة، إلى محل البلاغ، وتبين أن المتوفى عامل زراعي، يدعى ع.م، 30 عامًا، ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة.

وبحسب رواية أسرة العامل، بدأت تفاصيل الواقعة بخلافات زوجية تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تغادر زوجته منزل الزوجية، وتقرر عدم العودة إليه، فيما لجأت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهددته بتحرير محضر بالقائمة، وفق ما ذكرته أسرته.

وقالت الأسرة إن العامل كان يمر بحالة نفسية سيئة على خلفية الخلافات الزوجية، قبل أن تتطور الأمور، إذ أقدم على تناول قرص حفظ الغلال، في محاولة لإنهاء حياته، وتم نقله إلى المستشفى المركزي، إلا أن حالته تدهورت، وفارق الحياة متأثرا بالتسمم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأكد تقرير مفتش صحة العدوة أن سبب الوفاة يرجع إلى تناول مادة سامة، وهي قرص حفظ الغلال، ما أدى إلى توقف القلب والتنفس، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.

