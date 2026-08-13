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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط بقرة مذبوحة وأختام مزورة.. حملات رقابية على محال الجزارة بسمالوط بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة
ايمن رياض

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على محال الجزارة والأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، نفذت لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من محال الجزارة بمركز سمالوط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية، وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وإدارة تموين سمالوط، وذلك لمتابعة المعروض من اللحوم والتأكد من سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط بقرة مذبوحة صغيرة السن، بلغ وزن لحومها 151 كيلو جرامًا، إلى جانب ضبط أختام مزورة ومادة ملونة بحوزة أحد الجزارين، في محاولة للتلاعب ببيانات اللحوم وسلامتها.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة.

وأكدت محافظة المنيا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على محال الجزارة والأسواق والمنشآت الغذائية، للتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش والتلاعب في المنتجات الغذائية.

كما ناشدت المحافظة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق «حماية المستهلك».

المنيا محافظ التموين حملات

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