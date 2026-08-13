النقد الدولي: مصر سددت 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق، إنّ مصر دخلت في 3 برامج مع صندوق النقد الدولي بدأت في نوفمبر 2016، موضحاً أن البرنامج الأول انتهى في عام 2019، بينما تم تنفيذ البرنامج الثاني خلال فترة جائحة كورونا في 2020-2021، ثم بدأ البرنامج الثالث الحالي في أكتوبر 2022، قبل أن يتم تفعيله في مارس 2024.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر حصلت خلال هذه الفترة على تسهيلات من صندوق النقد الدولي بلغت حتى 30 يونيو 2026 نحو 25.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الفترة تقترب من 10 سنوات، متابعًا، أن مصر التزمت بسداد جميع المبالغ المستحقة وفقاً للتواريخ المحددة، وسددت 16 مليار دولار من أصل إجمالي التسهيلات البالغ 25.3 مليار دولار.

وأكد المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن مصر سددت كذلك جميع الفوائد المستحقة على هذه المبالغ، موضحاً أن إجمالي الموقف في 30 يونيو 2026 أظهر تراجع المبلغ المتبقي على مصر من جملة التسهيلات التي منحها الصندوق إلى نحو 9.3 مليار دولار.

وأشار معيط إلى أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر بسداد المستحقات المقررة عليها وفقاً للجداول الزمنية، بعدما حصلت على تسهيلات الصندوق في إطار البرامج الثلاثة التي امتدت منذ نوفمبر 2016 وحتى البرنامج الحالي.