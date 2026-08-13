ألمانيا.. العثور على جسم يُشتبه بأنه متفجر على قضبان السكك الحديدية

أعلنت الشرطة الألمانية إخلاء المباني المحيطة بمحطة قطارات تروختلينغن في ولاية بافاريا، كإجراء احترازي، بعد العثور على جسم يُشتبه بأنه متفجر على قضبان السكك الحديدية.

كما أشارت الشرطة الألمانية في بيان لها إلى أنه تم إيقاف حركة القطارات في منطقة تريوختلينغن حاليًا لحين إزالة الأجسام المشتبه بها.

ودعت الشرطة الألمانية الجميع إلى ضرورة تجنب المرور من المنطقة والإبتعاد عنها قدر الإمكان.

وفي وقت لاحق ، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستخصص المزيد من الموارد لوحدة الشرطة المعنية بمكافحة الطائرات بدون طيار، وذلك بعد أيام فقط من العثور على طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات في مطار ذي أهمية استراتيجية.

وذكرت وكالة فرانس برس بأن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت وصف الحادث بأنه "سيناريو هجوم هجين" قد تشارك فيه "قوة أجنبية".

وتعتزم برلين الآن مضاعفة عدد أفراد وحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الفيدرالية إلى 300 فرد.



وقالت مصادر أمنية ألمانية إن المسيّرة كانت ملقاة بالقرب من طائرة نقل أوكرانية من طراز «أنتونوف إيه إن-124 كوندور»، قبل أن يتمكن خبراء تابعون للشرطة الاتحادية من إبطال مفعول العبوة الناسفة.

ويحقق المحققون أيضاً في احتمال وجود جسم طائر ثانٍ يُشتبه في أنه اصطدم بطائرة شحن بعد أن ألغت هبوطها بسبب إغلاق المدرج. وعُثر على أضرار طفيفة في الطائرة عقب هبوطها في مدينة هانوفر.