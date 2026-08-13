شوبير يكشف حقيقة رحيل أعضاء من جهاز حسام حسن بمنتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفكير حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في توجيه الشكر إلى عبد الواحد السيد وسعفان الصغير والدكتور محمد أبو العلا، ضمن تغييرات محتملة في الجهاز الفني للفراعنة.

وقال شوبير إن أحد المقربين من الجهاز الفني أكد له أن الأمر «غير صحيح بنسبة 80%»، لكنه أشار إلى أن نسبة الـ20% المتبقية لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أنه لا يمتلك تأكيدًا بنسبة 100% حتى الآن، وأن الخبر أقرب إلى عدم الصحة.

وأضاف شوبير أن حسام حسن سيعقد جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، من أجل التنسيق بشأن المباريات الودية المقبلة لمنتخب مصر.