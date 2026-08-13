سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد عادل

أعلن الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر موقع «فيسبوك»، رحيل محمد عادل عن صفوف الفريق، بعد فترة قضاها مع النادي، مقدمًا له الشكر على ما قدمه، ومتمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر فيسبوك: “محمد عادل، شكرًا جزيلًا على بصماتك مع الفريق، ونتمنى لك التوفيق في خطوتك القادمة”.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسمياً مع حارس المرمى محمد علاء، قادماً من صفوف فريق الجونة.

وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صوراً للحارس محمد علاء، مرفقة بتعليق: "الأخطبوط المونديالي هنا.. محمد علاء ينضم إلى فريقنا من صفوف الجونة".