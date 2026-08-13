شوبير يكشف مصير بلعمري مع الأهلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات موقف المغربي يوسف بلعمري، لاعب الأهلي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وإمكانية رفع اسمه من قائمة الفريق قبل غلق باب القيد.

وقال شوبير: «من المرات القليلة جدًا اللي الأهلي يعلن فيها مبكرًا جدًا إصابة لاعب إصابة كبيرة زي الرباط الصليبي، وبدأت بعض الاجتهادات».

وأضاف: «النهارده 13 وغلق باب القيد يوم 15 أغسطس، فطلع بعض الكلام إن بلعمري هيتشال من القائمة، لأنه هيغيب مش أقل من 8 شهور، يعني يرجع على مارس».

وتابع شوبير: «هل الأهلي ممكن يرفعوه من القائمة؟ معرفش، إصابة صعبة في بداية الموسم، واللاعب حظه سيئ إنه ميكونش موجود في الفترة دي».