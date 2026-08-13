آخر فرصة للتقديم على شقق السكن البديل.. الخطوات والمستندات المطلوبة

يستمر التقديم على شقق السكن البديل حتى 12 من أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن اعلن مجلس الوزراء مد مهلة التقديم على السكن البديل 3 أشهر جديدة، بدأت في شهر يوليو الماضي و تنتهي 12 من أكتوبر المقبل.

التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم

ويتم التقديم على وحدات السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية أو من خلال برنامج الوكيل بمكاتب البريد.

مستأجرين الإيجار القديم

ويهدف 'السكن البديل' إلى تمكين المستأجرين الخاضعين لأحكام قوانين الإيجار القديمة من التقديم إلكترونيًا عن طريق منصة مصر الرقمية أو عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد للحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية).

وذلك تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة.

خطوات التقديم على شقق البديلة للايجار القديم

1. تقديم الطلب إلكترونيًا بشكل آمن وسهل من خلال حساب المستخدم على المنصة.

2. رفع المستندات المطلوبة لإثبات العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

3. متابعة حالة الطلب في كافة مراحله إلكترونيًا حتى صدور قرار القبول أو الرفض.

4. تقديم التظلم إلكترونيًا في حالة رفض الطلب خلال المدة المحددة قانونًا.

يمكن أيضًا تقديم الطلب عن طريق برنامج الوكيل بمكاتب البريد في مختلف المحافظات، خاصة للفئات التي قد تواجه صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية مثل كبار السن أو ذوي الإعاقة.

يتعين ملئ الاستمارة من خلال الاستعانة بالبيانات الموجودة بالمستندات الأصلية على أن يتم إرفاق المستندات الأصلية بالمرحلة التالية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدات السكن البديل

- عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق وفقًا لأحكام القانون.

- إعلان الوراثة لمن امتد إليه العقد.

- بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي

- بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه/زوجته وابنائه والمقيمين.

- مستند يُثبت الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة (كود المشترك من إيصال/ فاتورة الكهرباء أو كود السداد الالكتروني مسبق الدفع او كارت).

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ذوي الإعاقة

- إيصال مياه أو غاز إن وجد