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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم اجتماع اللجنة التيسيرية التنفيذية لمشروع تمكين المرأة المصرية

المجلس القومي للمرأة ينظم اجتماع اللجنة التيسيرية التنفيذية لمشروع «تمكين المرأة المصرية»
المجلس القومي للمرأة ينظم اجتماع اللجنة التيسيرية التنفيذية لمشروع «تمكين المرأة المصرية»
أمل مجدى

نظم المجلس القومي للمرأة اجتماع اللجنة التيسيرية التنفيذية الخاصة بمشروع «تمكين المرأة المصرية»، وذلك بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والهيئات الاممية المتخصصة unwomen unicef و unfpa ، لمتابعة ما تحقق من نتائج واستعراض أولويات المرحلة المقبلة، وبحث سبل تسريع وتيرة التنفيذ وتعزيز استدامة أنشطة البرنامج.

وشهد الاجتماع حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.

أكدت المستشارة أمل عمار اعتزازها بالشراكة الممتدة بين المجلس وهيئات الأمم المتحدة في مصر والاتحاد الاوروبي، والتي أسهمت في دعم وتمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج «تمكين» الذي انطلق عام 2024 يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ويعكس تكامل جهود الدولة مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

واستعرضت الأستاذة رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة المصرية بهيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر ، أبرز نتائج المشروع ، مؤكدة أنه يمثل نموذجًا للشراكة والتنسيق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة، ويعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين تقديم الدعم المباشر للنساء والفتيات وإحداث تغيير مؤسسي مستدام، استنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وأولويات الاتحاد الأوروبي وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع أشاد ممثلو جميع الجهات والهيئات الدولية والوطنية بالنتائج التي حققها المشروع، مؤكدين أهمية دوره في دعم النساء والفتيات وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء، بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثر ملموس، مع التأكيد على مواصلة العمل لاستكمال الأنشطة ووضع خطط المرحلة المقبلة.

هذا وقد شهد الاجتماع أيضا حضور السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والسفير مختار وريدة، نائب وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة، والأستاذة ناتاليا ويندر روسي خبيرة التنمية الاجتماعية وممثلة اليونيسف في مصر، والأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والأستاذة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والأستاذة رنا كريم مديرة برامج تمكين المرأة المصرية بهيئة الامم المتحدة للمرأة في مصر،  والسيدة آن كوفيد، رئيسة قسم الإدماج الاجتماعي والحوكمة والهجرة ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والأستاذة نيفين احمد مديرة برنامج الحوكمة والمساواة بين الجنسين بالاتحاد الاوروبى ، والمستشارة رشا محفوظ، رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشارة أسماء عبد الجليل القاضية ومدير إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، والدكتورة شريفة شريف  المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والأستاذ مصطفى عز الغرب  مساعد وزير الشباب والرياضة، والاستاذة إنجي اليماني  المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، والاستاذة داليا رشيد ممثل عن وزارة الصحة، والدكتورة ميري نسيم ممثلة عن المجلس القومي للطفولة والأمومة.

إلى جانب عدد من قيادات الأمانة العامة بالمجلس، وممثلي وزارات العدل، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والنيابة العامة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» (UNICEF)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).

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