قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يرفض المجازفة بـ ياسر إبراهيم للحاق بمباراة الأهلي وبرشلونة

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عمرو مصطفى

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، تطورات جديدة بشأن حالة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام بادالونا الإسباني، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة برشلونة 

 

وكان الأهلي قد استهل مبارياته الودية في معسكره المقام بإسبانيا بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد مشاركة عدد كبير من عناصر الفريق، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل المواجهات الرسمية.

وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم قبل نهايتها، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليقرر الجهاز الفني عدم المجازفة باستمراره داخل الملعب، والدفع بأحد زملائه بدلًا منه، خاصة في ظل حرص الجهاز الطبي على التعامل بحذر مع أي شكوى عضلية خلال فترة الإعداد.

وعقب المباراة، خضع مدافع الأهلي لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، حيث كشفت النتائج الأولية عن إصابته بشد بسيط في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي لا تستدعي فترة غياب طويلة، وفقًا للتقييم الطبي المبدئي.

ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي خفيف خلال الأيام المقبلة، مع منحه راحة من التدريبات الجماعية بشكل مؤقت، على أن تتم متابعة حالته بصورة مستمرة قبل تحديد موعد عودته للمشاركة.

اتجاه لاستبعاد ياسر إبراهيم من المباراة الودية الثاثية

وبحسب المعطيات الحالية، يتجه الجهاز الفني إلى عدم الدفع باللاعب في المباراة الودية المقبلة، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي وتجنب تفاقم الإصابة.

ويستهدف الجهاز الطبي تجهيز ياسر إبراهيم للحاق بالمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في الظهور بكامل عناصره.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن إصابة اللاعب لا تمثل مصدر قلق للجهاز الفني، مع انتظار التقييم النهائي لحالته قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن مشاركته أمام الفريق الإسباني.
 

ياسر إبراهيم الأهلي الحسين عموتة برشلونة إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

بوجاتي DIVO

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

فورد F-150

أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري .. شاهد بايك BJ40 برو 2027 الجديدة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد