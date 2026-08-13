عموتة يرفض المجازفة بـ ياسر إبراهيم للحاق بمباراة الأهلي وبرشلونة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الحسين عموتة، تطورات جديدة بشأن حالة ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام بادالونا الإسباني، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

موقف ياسر إبراهيم من المشاركة في مباراة برشلونة

وكان الأهلي قد استهل مبارياته الودية في معسكره المقام بإسبانيا بالفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء شهد مشاركة عدد كبير من عناصر الفريق، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية قبل المواجهات الرسمية.

وشهدت المباراة خروج ياسر إبراهيم قبل نهايتها، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية، ليقرر الجهاز الفني عدم المجازفة باستمراره داخل الملعب، والدفع بأحد زملائه بدلًا منه، خاصة في ظل حرص الجهاز الطبي على التعامل بحذر مع أي شكوى عضلية خلال فترة الإعداد.

وعقب المباراة، خضع مدافع الأهلي لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، حيث كشفت النتائج الأولية عن إصابته بشد بسيط في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي لا تستدعي فترة غياب طويلة، وفقًا للتقييم الطبي المبدئي.

ومن المقرر أن يخضع ياسر إبراهيم لبرنامج تأهيلي خفيف خلال الأيام المقبلة، مع منحه راحة من التدريبات الجماعية بشكل مؤقت، على أن تتم متابعة حالته بصورة مستمرة قبل تحديد موعد عودته للمشاركة.

اتجاه لاستبعاد ياسر إبراهيم من المباراة الودية الثاثية

وبحسب المعطيات الحالية، يتجه الجهاز الفني إلى عدم الدفع باللاعب في المباراة الودية المقبلة، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي وتجنب تفاقم الإصابة.

ويستهدف الجهاز الطبي تجهيز ياسر إبراهيم للحاق بالمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في الظهور بكامل عناصره.

وتشير المؤشرات الحالية إلى أن إصابة اللاعب لا تمثل مصدر قلق للجهاز الفني، مع انتظار التقييم النهائي لحالته قبل اتخاذ القرار الرسمي بشأن مشاركته أمام الفريق الإسباني.

