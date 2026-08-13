شهداء ومصابون.. غارات إسرائيلية على مدينة غزة وخان يونس

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بسقوط شهيدان ومصابون جراء غارات للاحتلال على مدينة غزة وخان يونس.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية تابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس، كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.



وأضاف أن عملية الاستهداف الجوي استهدفت الإرهابي بهدف إزالة التهديد الذي يواجه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت حرونوت العبرية.

وكان فلسطينيون قد أفادوا في وقت سابق بمقتل وإصابة شخص في حوادث متفرقة بحي الأمل غرب خان يونس.