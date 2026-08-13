الهلال الأحمر يرافق الدفعة الـ74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

مع توافد الدفعة 74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري أداء دورها الإنساني على معبر رفح، حيث استقبلت القادمين للعلاج، و رافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

كما رافقت فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة، الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة، لتقديم الدعم اللازم لهم منذ الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويواصل الهلال الأحمر المصري تواجده على معبر رفح منذ اندلاع الأزمة، مع رفع درجات الاستعداد على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، دعمًا لجهود الدولة المصرية في التخفيف من معاناتهم.