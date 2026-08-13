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المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو الأطراف اليمنية إلى الانخراط في عملية سياسية ووقف الحرب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو الأطراف اليمنية إلى الانخراط في عملية سياسية ووقف الحرب

المبعوث الاممي لليمن
المبعوث الاممي لليمن
هاني حسين

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، الأطراف اليمنية إلى الانخراط في عملية سياسية ووقف الحرب.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن في كلمته في جلسة لمجلس الأمن، :" يجب وقف التصعيد في اليمن فورا".

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن: “ندعو إلى وقف الهجمات التي تنطلق من اليمن على السفن في باب المندب”.

وتابع المبعوث الأممي إلى اليمن: “على الأطراف اليمنية التفاوض بدلا من القتال”.

وأكمل المبعوث الأممي إلى اليمن: “يجب وقف الهجمات والتهديدات ضد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن”.


وكشف مصدر عسكري يمني أن القوات البحرية وخفر السواحل في الجيش اليمني نجحت في تدمير زوارق حوثية في الساحل الغربي لليمن ، مشيرا إلى أن أحد الزوارق كان محملا بمعدات لإطلاق المسيّرات في الساحل الغربي.

وبيًن المصدر في تصريحات له ، أن قوات البحرية في قطاع باب المندب اشتبكت مع تشكيلة زوارق حوثية مفخخة ومأهولة حاولت اختراق المناطق المحظورة في الساحل الغربي ودمرت 3.

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