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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يقترب من 7500 جنيه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهد أسعار الذهب ارتفاعات متتالية على المستويين العالمي والمحلي.

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7211 جنيها للشراء دون دمغة أو مصنعية؛ ليسجل بعد إضافتهما بين 7300 إلى 7350 جنيها مقتربا من مستوى 7500 جنيه.

ويترقب الذهب في الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع توجه المستثمرين لتقييم مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

 في وقت حافظ فيه المعدن النفيس على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في شهرين، بينما انعكست التحركات العالمية وسعر صرف الدولار على الذهب في السوق المصري.

أسعار الذهب اليوم  الخميس 

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الخميس في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بمستهل التعاملات، وذلك ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4418 دولارًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6310 جنيهات دون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7211 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 50.480   ألف جنيه

ويظل مستوى 4400 دولار للأونصة محورياً للذهب العالمي، بينما يمثل 6300 جنيه للجرام مستوى مقاومة مهماً للذهب عيار 21 في السوق المصري، وستحدد بيانات التضخم الأمريكية قدرة الأسعار على مواصلة الصعود أو الدخول في موجة تصحيح. 

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر

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