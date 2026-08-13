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بعد استهدافها قبالة اليمن .. النقل: السفينة تيهاما تنزانية العلم تُدار من دبي ولم يسبق لها دخول مصر
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«النقل» توضح حقيقة استهداف الحوثيين للسفينة «TIHAMA» وارتباط الشركة المشغلة بها بالإسكندرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد استهدافها قبالة اليمن .. النقل: السفينة تيهاما تنزانية العلم تُدار من دبي ولم يسبق لها دخول مصر

وزارة النقل
وزارة النقل

أصدرت وزارة  النقل المصرية بيانا اعلاميا حول   ما تم نشره عبر  عدد من  وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينه تدعي  (TIHAMA) أمام سواحل اليمن وأن عنوان الشركة المشغلة لها يقع بمدينة الإسكندرية بمصر.

أكدت وزارة النقل على الحقائق  التالية :
١- اسم السفينة (TIHAMA).

٢- دولة العلم تنزانيا.

٣- المالك  يمنى الجنسية.

٤- اسم الشركة المشغله:
Blue Sea for Managemet Marine.
وتدار  عن طريق فرعها فى دولة الإمارات العربيه المتحدة  بدبى وليست مسجلة فى غرف الملاحة المصرية وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحرى واللوجيستيات المصرى.

٥- السفينة  لم يسبق لها الدخول إلى الموانئ المصرية من  قبل ولم تكن فى طريقها إلى مصر ولا تحمل أى بضائع تخص مصريين.

٦- تؤكد وزارة النقل حرصها الدائم على متابعة كافة الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصريه وامن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر وايضا سلامة وأمن الشركات والسفن والبحاره المصريين.

وتهيب وزارة النقل كافة  وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية ومنها وزارة النقل المصرية.

وزارة النقل سفينه TIHAMA المياه الإقليمية المصريه البحاره المصريين

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