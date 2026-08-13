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أمطار رعدية في عز الحر .. تعرّف على طقس السعودية اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمطار رعدية في عز الحر .. تعرّف على طقس السعودية اليوم

ارشيفي
ارشيفي

تشهد المملكة العربية السعودية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ، وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد السعودية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم تكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها.


وبحسب الأرصاد السعودية  فإن  الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤثّر على أجزاء من تلك المناطق، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتضيف الأرصاد السعودي قائلة :  بينما تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، مكة المكرمة والمدينة المنورة.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط كذلك تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحـالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط كذلك، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-28 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحـر خفيف الموج.

السعودية أمطار رعدية المركز الوطني للأرصاد السعودية البحر الأحمر

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