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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُخطّط لضم لاعب أجنبي جديد بعد إصابة يوسف بلعمري

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف النادي الأهلي بعد إصابة صفقته الجديدة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يدرس حاليًا رفع اسم يوسف بلعمري من القائمة والتعاقد مع لاعب وسط أجنبي”.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة يوسف بلعمري، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة أمام بادالونا الإسباني، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي 

 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة، إلى جانب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، بعدما غادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تستدعي خضوع اللاعب لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل قبل العودة إلى الملاعب.

الأهلي أحمد حسن يوسف بلعمري

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