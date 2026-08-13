ضبط 74 مخالفة في حملات تموينية على المخابز والأنشطة التجارية بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التجارية والتموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية.



وأسفرت الحملات عن تحرير 74 مخالفة تموينية، منها 42 مخالفة رقابية بالمخابز، و32 مخالفة بالأنشطة التجارية والتموينية، وذلك بعد المرور والتفتيش على عدد من المناطق والمنشآت للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.



وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين نقص أوزان الخبز، ومخالفات المواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، ومخالفات قوائم التشغيل، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار والأوزان، وإدارة بعض الأنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مخالفات أخرى تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وشملت الحملات مناطق المنشية الجديدة، وقليوب وقلما، وبندر قها، والأحراز والشوبك، وميت كنانه وعرب الرواشدة، وبهتيم والقطاوي، وعزبة السوق والزراعة والفلل، وأبو الغيط، كما تضمنت الحملات المرور على محطات الوقود لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة.



وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين ومنع أي ممارسات مخالفة.

وناشدت المديرية المواطنين ضرورة التأكد من شراء السلع من مصادر معلومة، والاحتفاظ بالفواتير، والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو الأوزان أو جودة السلع، للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.