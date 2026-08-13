هوية مهندس صفقة أكرم توفيق للأهلي.. ومركز جديد في انتظار موفاسا

أكد الإعلامي أحمد شوبير على دور نادر شوقي وكيل اللاعبين في حسم صفقة أكرم توفيق لصالح النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن بعض الجماهير متحفظه على قرار التعاقد مع أكرم توفيق لكن مع إصابة يوسف بلعمري وبالتالي ستلجئ لمشاركة نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر ومعك كريم الدبيس وكريم فؤاد.

وواصل: كوكا كان يريد اللعب في وسط الملعب لكن سيتم اللجوء له للمشاركة في مركز الظهير وسيظهر دور أكرم توفيق في الوسط.

وأردف: صعب التعاقد مع لاعب محترف في مركز الظهير الأيسر في الوقت الحالي، وأكرم سيسافر على إسبانيا للحاق بمعسكر الأهلي.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : سيد عبدالحفيظ الأكثر سعادة بالتعاقد مع أكرم توفيق “موفاسا” وهو من طلب ضم أكرم توفيق وهو الأكثر حماسة لإتمام الصفقة