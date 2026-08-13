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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حجم إصابة ياسر إبراهيم في الأهلي وموعد عودته

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن لعب النادي الأهلي مباراة ودية جديدة غدا الجمعة قبل اللقاء الختامي لمعسكر إسبانيا أمام فريق برشلونة بناءا على طلب الحسين عموته.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية : الأهلي مازال أمامه مباراة ودية ثانية غدا هتشهد تبادل لبعض اللاعبين والخبر السئ أن الأهلي بدأ المباراة أمس وشعر ياسر إبراهيم بثقل في العضلة.

وأضاف : الفريق أمس بالكامل تم استبداله معادا محمد الشناوي لعب 90 دقيقة بالتمام فيما خرج ياسر إبراهيم لشعوره بثقل ولن يلعب مباراة الجمعة على أن يشارك في مباراة برشلونة بشكل طبيعي والإصابة خفيفة

الأهلي يفوز على بادالونا

حقق الأهلي فوزاً سهلاً على حساب بادالونا الإسباني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد وديا، والتي قامت على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

افتتح الأهلي التهديف فى منتصف الشوط الثاني عن طريق على محمود، وجاء هدف الأهلي الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق أقطاى عبدالله قبل انطلاق صافرة النهاية سجل زيزو الهدف الثالث.

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